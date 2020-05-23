Геращенко: Нацполиция будет дополнять подозрение в убийстве украинцев Гиркину

Новости Украины:Игорь Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины.

Национальная полиция дополнит подозрение ексофицеру ФСБ Игорю Гиркину относительно убийств украинцев.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Для меня было важно услышать, и это является доказательной базой – впервые подонок и террорист Гиркин назвал себя (в интервью журналисту Дмитрию Гордону – ред.) прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины. Поэтому Нацполиция, по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, на сегодняшний момент будет дополнять подозрение в убийстве украинских граждан Гиркину. Мы считаем, что это будет серьезной доказательной базой", - сказал Геращенко.

Геращенко заверил, что "мы помним каждого убитого на войне, и помогаем тем, кому можем помочь".

Напоминаем, Международная Совместная следственная группа заявила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года она назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Игорь Гиркин, которого также называют Стрелков, неоднократно признавал, что принимал активное участие в процессе аннексии Крыма Россией.

В 2014 году он находился на посту "министра обороны" сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики".

Именно он сообщил в Twitter, что сепаратисты сбили самолет, который позже оказался малайзийским пассажирским Боингом MH17. В результате атаки погибли 298 человек.