В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина

Новости Украины:Минздрав назвал перечень областей, которые не готовы к ослаблению карантина.

В Министерстве здравоохранения запретили переходить на второй этап ослабления карантина 8 областям и Киеву.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Запрет касается Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Полтавской, Ровенской и Черновицкой областей, а также Киева.

Ранее в Минздраве сообщали, что 11 областей Украины не готовы перейти ко второму этапу выхода из карантина, который должен начаться после 22 мая, поскольку уровень заболеваемости в этих регионах не соответствует установленным МОЗ требованиям.