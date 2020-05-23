Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 22 мая: ослабление карантина, стрельба на Житомирщине и авиакатастрофа в Пакистане
Итоги дня 22 мая: ослабление карантина, стрельба на Житомирщине и авиакатастрофа в Пакистане
В мире на COVID-19 заразились уже более чем 5,2 млн человек
В мире на COVID-19 заразились уже более чем 5,2 млн человек
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Симонов день: приметы и обряды на 23 мая
Симонов день: приметы и обряды на 23 мая

Симонов день: приметы и обряды на 23 мая

Симонов день: приметы и обряды на 23 мая
07:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:23 мая – пророческий день: все гадания верны.

Традиции на 23 мая

Святой покровитель этого дня считался распорядителем над всеми травами, именно по его воле на земле растут всякие растения - целебные и дурные, красивые и невзрачные, медоносные и бесплодные. Этот же святой считался помощником в поиске кладов, которые, как правило, закапывали в землю и хоронили их как можно лучше и "тайней". Заклинали клад, чтобы чужому человеку в руки не давался, а иногда при помощи заговора завещали клад на определенного человека и оставляли ему указания, как найти спрятанное.

Частенько зарывали клад на "столько-то голов". Это означало, что клад достанется тому, кто "будет из числа пытавшихся взять клад сверх означенного числа лиц". Например, если клад заговорен на тридцать голов, то он дастся в руки тридцать первому его искателю. Вдень памяти святого апостола Симона землю считали именинницей. В этот день не выезжали на пашню - пахота в этот день считалась большим грехом. Не "бередили" землю ни бороной, ни лопатой, даже кольев не вбивали, чтобы не нарушить ее покой.

Народное поверье утверждало, что в Симонов день на лугах "выходят" самые полезные и целебные травы, что святой покровитель этого дня дает им чудодейственную силу, первый раз за лето травы выходили собирать именно в этот день. Но делать это надо было по определенным правилам, в определенное время, с соблюдением известных условий и обрядов. Собирать травы тоже мог не каждый - прежде всего он должен быть чистым как телом, так и помыслами. Поэтому перед тем как выйти в поле, надо было попариться в бане и надеть чистую одежду. Некоторые особо целебные и священные травы не срываются прямо руками, а только через чистые платки и полотенца.

Собирать травы надо было только в одиночку, чтобы никого и близко не было. Нужное растение надо сначала найти, а перед тем как сорвать, надо ничком лечь на землю и сказать: "Гой еси, земля сырая, земля матерая, матерь нам родная, всех нас породила и угодьем наделила; ради нас, своих детей, зелий народила и злак всякий напоила, - польгой беса отгоняти и в болезнях помогати. Повели с себя урвати разных надобьев, угодьев ради полый на живот". Во время сбора трав полагалось также читать "Отче наш" или "Богородицу". Собранные целебные травы связывали в пучки и сушили на подволоке, чердаке, "на вольном воздухе".

Приметы на 23 мая

Копают на Симона Зилота коренья для зелий.

Кто сеет пшеницу на Симона Зилота, у того она родится, как золото.

Лопаются сережки у березы - время сеять хлеб.

Пшеницу сей, когда босая нога вытерпит прохладу почвы в борозде.

Знаменательные события в истории: 23 мая 2020 года

Сей рожь в золу, а пшеницу в пору.

Посеянное вовремя жемчугом взойдет.

Сильный ветер во время дождя предвещает хорошую погоду.

Пчелы с утра весело летают - будет солнечный день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 23 мая, Симонов день, Симон Посев, Симон Зилот.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Принимаю поздравления": замдиректора ATR признали террористом в РФ
02 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
03 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
04 Обвал цен на энергоносители: в мае газ для населения подешевеет
05 Шмели покусывают растения, чтобы заставить их цвести
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
ООС: боевики 12 раз нарушали режим &quot;тишины&quot;
ООС: боевики 12 раз нарушали режим "тишины"
Без жертв и разрушений: в Турции произошло землетрясение
Без жертв: в Турции произошло землетрясение
Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста
Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь