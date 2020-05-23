Симонов день: приметы и обряды на 23 мая

Новости Украины:23 мая – пророческий день: все гадания верны.

Традиции на 23 мая

Святой покровитель этого дня считался распорядителем над всеми травами, именно по его воле на земле растут всякие растения - целебные и дурные, красивые и невзрачные, медоносные и бесплодные. Этот же святой считался помощником в поиске кладов, которые, как правило, закапывали в землю и хоронили их как можно лучше и "тайней". Заклинали клад, чтобы чужому человеку в руки не давался, а иногда при помощи заговора завещали клад на определенного человека и оставляли ему указания, как найти спрятанное.

Частенько зарывали клад на "столько-то голов". Это означало, что клад достанется тому, кто "будет из числа пытавшихся взять клад сверх означенного числа лиц". Например, если клад заговорен на тридцать голов, то он дастся в руки тридцать первому его искателю. Вдень памяти святого апостола Симона землю считали именинницей. В этот день не выезжали на пашню - пахота в этот день считалась большим грехом. Не "бередили" землю ни бороной, ни лопатой, даже кольев не вбивали, чтобы не нарушить ее покой.

Народное поверье утверждало, что в Симонов день на лугах "выходят" самые полезные и целебные травы, что святой покровитель этого дня дает им чудодейственную силу, первый раз за лето травы выходили собирать именно в этот день. Но делать это надо было по определенным правилам, в определенное время, с соблюдением известных условий и обрядов. Собирать травы тоже мог не каждый - прежде всего он должен быть чистым как телом, так и помыслами. Поэтому перед тем как выйти в поле, надо было попариться в бане и надеть чистую одежду. Некоторые особо целебные и священные травы не срываются прямо руками, а только через чистые платки и полотенца.

Собирать травы надо было только в одиночку, чтобы никого и близко не было. Нужное растение надо сначала найти, а перед тем как сорвать, надо ничком лечь на землю и сказать: "Гой еси, земля сырая, земля матерая, матерь нам родная, всех нас породила и угодьем наделила; ради нас, своих детей, зелий народила и злак всякий напоила, - польгой беса отгоняти и в болезнях помогати. Повели с себя урвати разных надобьев, угодьев ради полый на живот". Во время сбора трав полагалось также читать "Отче наш" или "Богородицу". Собранные целебные травы связывали в пучки и сушили на подволоке, чердаке, "на вольном воздухе".

Приметы на 23 мая

Копают на Симона Зилота коренья для зелий.

Кто сеет пшеницу на Симона Зилота, у того она родится, как золото.

Лопаются сережки у березы - время сеять хлеб.

Пшеницу сей, когда босая нога вытерпит прохладу почвы в борозде.

Сей рожь в золу, а пшеницу в пору.

Посеянное вовремя жемчугом взойдет.

Сильный ветер во время дождя предвещает хорошую погоду.

Пчелы с утра весело летают - будет солнечный день.