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Защитные костюмы и маски: в Минздраве рассказали о правилах распределения между больницами

Защитные костюмы и маски: в Минздраве рассказали о правилах распределения между больницами
10:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Максим Степанов пояснил, каким образом распределяются между больницами централизовано закупленные медицинские изделия.

В первую очередь защитные костюмы, перчатки и маски распределяют в больницы, входящие в перечень медучреждений, которые работают с инфицированными коронавирусом, и в области, где зарегистрировано наибольшее количество больных COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, каким образом распределяются между больницами централизовано закупленные медицинские изделия, в частности средства индивидуальной защиты.

Как передает корреспондент , об этом он сообщил на брифинге.

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"У нас очень понятный критерий - прежде всего, мы отправляем все это в больницы, входящие в перечень медучреждений, которые работают с больными COVID-19, также это экстренная медицинская помощь", - отметил министр.

Он добавил, что прежде всего средства защиты получают больницы в тех областях, где зарегистрировано наибольшее количество больных COVID-19.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 432 новых случая. Тогда как вчера, по официальным данным, за сутки было зарегистрировано 442 больных.

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Украина, Минздрав, Маски, Медоборудование.
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