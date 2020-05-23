Адвокат Кузьменко: Дело развалится в суде из-за недостатка доказательств обвинения

Новости Украины:Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета прогнозирует, что в суде дело развалится.

Тарас Беспалый, который является защитником одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, считает, что дело развалится в суде.

Об этом он сообщил Украинской правде.

22 мая полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и вынесла соответствующее постановление. Материалы относительно Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь выделили в новое производство.

Беспалый связывает резкие изменения в ходе расследования с пресс-конференцией президента Владимира Зеленского, состоявшейся 20 мая. Именно тогда глава государства пообещал "разобраться" с делом убийства журналиста.

По словам адвоката, в тот же день (20 мая) были изменены прокуроры, которые вели дело. При этом у них не было достаточно времени, чтобы изучить все детали, но через несколько дней они приняли важное решение направить материалы в суд. Именно в суде, прогнозирует Беспалый, дело развалится из-за недостатка доказательств обвинения.

"Не надо иметь юридического образования - надо просто посмотреть, что происходило. Рябошапка говорит, что, видимо, улик недостаточно, Венедиктова говорит где-то месяц назад, что материалов недостаточно, любых новых материалов у нас не появляется. Выходит пресс-конференция Зеленского, и после этого резко завершают досудебное расследование, выделяют материалы и направляют в суд. Ввели прокуроров, которые вообще не осведомлены в деле, не были в этом деле, и эти прокуроры буквально за два дня решают, что доказательств достаточно - давайте направлять дело в суд", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, в феврале 2019 года Владимир Зеленский отмечал, что если в деле убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.