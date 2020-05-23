Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий: Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты
Криклий: Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты
Столкновения под офисом Медведчука: активистов Нацкорпуса доставили в отделение полиции
Акция под офисом ОПЗЖ: задержаны около 20 активистов
Чисора постером анонсировал бой с Усиком
Чисора постером анонсировал бой с Усиком
Руслана готовит фееричный онлайн-концерт ко дню своего рождения
Руслана анонсировала новый онлайн-концерт "Энергия"

Адвокат Кузьменко: Дело развалится в суде из-за недостатка доказательств обвинения

Адвокат Кузьменко: Дело развалится в суде из-за недостатка доказательств обвинения
17:17 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета прогнозирует, что в суде дело развалится.

Тарас Беспалый, который является защитником одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, считает, что дело развалится в суде.

Об этом он сообщил Украинской правде. 

22 мая полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и вынесла соответствующее постановление. Материалы относительно Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь выделили в новое производство.

Беспалый связывает резкие изменения в ходе расследования с пресс-конференцией президента Владимира Зеленского, состоявшейся 20 мая. Именно тогда глава государства пообещал "разобраться" с делом убийства журналиста.

Дело Шеремета: досудебное расследование завершено

По словам адвоката, в тот же день (20 мая) были изменены прокуроры, которые вели дело. При этом у них не было достаточно времени, чтобы изучить все детали, но через несколько дней они приняли важное решение направить материалы в суд. Именно в суде, прогнозирует Беспалый, дело развалится из-за недостатка доказательств обвинения.

"Не надо иметь юридического образования - надо просто посмотреть, что происходило. Рябошапка говорит, что, видимо, улик недостаточно, Венедиктова говорит где-то месяц назад, что материалов недостаточно, любых новых материалов у нас не появляется. Выходит пресс-конференция Зеленского, и после этого резко завершают досудебное расследование, выделяют материалы и направляют в суд. Ввели прокуроров, которые вообще не осведомлены в деле, не были в этом деле, и эти прокуроры буквально за два дня решают, что доказательств достаточно - давайте направлять дело в суд", - сообщил он.

Дело Шеремета: Правоохранители требуют изменить меру пресечения для Дугарь

Как сообщалось ранее, в феврале 2019 года Владимир Зеленский отмечал, что если в деле убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Павел Шеремет, Юлия Кузьменко, Тарас Беспалый.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
02 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
03 Американка во время прогулки нашла зуб доисторической акулы (Фото)
04 Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала чувственные фото
05 Забавные фотографии животных, которые подняли всем настроение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 23 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День в ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военнослужащего
Ситуация на фронте: ранен украинский военный
Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
Праздник Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая
Названы сроки выхода новой &quot;раскладушки&quot; Motorola RAZR
Названы сроки выхода новой "раскладушки" Motorola RAZR
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь