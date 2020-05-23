Массовое убийство в Житомирской области: подозреваемому избрали меру пресечения

Новости Украины:Подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Постановлением Королевского районного суда города Житомира 23 мая 2020 года подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в субботу вечером.

По данным следствия, 22 мая 2020 на берегу водоема, близ села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт.

Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.