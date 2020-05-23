Нардепа Давиденко нашли застреленным

Новости Украины:Нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко

В Киеве найден мертвым народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Валерий Давиденко.

Об этом заявил член фракции "ОПЗЖ" Илья Кива.

"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!", - написал Кива на своей страничке в Facebook.

Антон Геращенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил. "Было найдено тело депутата с огнестрельным ранением в голову. Проверяются все версии", - сказал он.

Валерий Николаевич Давиденко родился 16 марта 1973 год.

В парламент был избран по 208 округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем. Беспартийный.

Является членом фракции "Довіра".

Также Давиденко - член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.