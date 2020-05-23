Рядом с телом нардепа Давыденко обнаружили пистолет (Фото)

Новости Украины:Рядом с телом депутата Валерия Давыденко найден пистолет.

Рядом с телом народного депутата Валерия Давыденко найден пистолет, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"По предварительным данным, 23 мая 2020 года в 18.29 в одном из офисных помещений Киева уборщица выявила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет", - отмечается в сообщении.

Начато уголовное производство по факту смерти народного депутата. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесены по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Досудебное расследование будут осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева, отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что 47-летнего потерпевшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на улице Большая Васильковская.

"В 18.37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102", - говорится в пресс-релизе.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в субботу в его офисе в Киеве. "Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии» - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк написал в Фейсбук, что предварительная версия смерти – самоубийство.