На родину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков

Новости Украины:Два специальных рейса с украинскими моряками из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь.

В Украину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

”Это члены экипажей круизных лайнеров компании ”Royal Caribbean”. Два специальных рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь”, - сообщил он.

Также Криклий заметил, что министерство работает над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами. ”Сейчас самое сложное - договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров”, - добавил он.