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Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС

Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
23:19 Сб, 23 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Игорь Воронченко удивлен ажиотажем из-за его возможного назначении в Министерстве обороны.

Командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко удивлен информационной кампанией, развернувшейся вокруг ситуации, связанной с возможным назначением его на новую должность.

Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

«Действительно, министром обороны мне предложили новую должность в министерстве, и я считаю, что после четырех лет командования Военно-Морскими Силами могу достойно передать все свои наработки, опыт преемнику. Для меня непонятен тот ажиотаж в СМИ, который появился вокруг моей фамилии», - заявил Воронченко, подчеркнув, что несмотря на большое количество публикаций, комментарий он дал только одному изданию - «Думской».

Командующий также подчеркнул, что соблюдает подходы и принципы, присущие армиям ведущих стран мира. «Хочу акцентировать, что по моему мнению, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4-5 лет должно передавать свой опыт и знания. Ротационный принцип как раз и соответствует подходам, существующим в армиях стран-членов НАТО», - заявил Воронченко.

Наопминаем, 22 мая Командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко в комментарии изданию «Думская» подтвердил информацию о предложении министра обороны Андрея Тарана перейти на работу в Министерство обороны.

Игорь Воронченко был назначен на должность и.о. командующего ВМС ВСУ 25 апреля 2016 года.

2 июля 2016 года Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Игоря Воронченко командующим ВМС ВСУ и присвоил ему воинское звание вице-адмирала.

23 августа 2018 года указом Президента Украины №242/2018 ему присвоено воинское звание адмирала.

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Минобороны, ВСУ, Игорь Воронченко, Admiral.
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