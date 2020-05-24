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Смерть нардепа Давыденко: прокуратура взялась за расследование

Смерть нардепа Давыденко: прокуратура взялась за расследование
00:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Прокуратура начала расследование причин гибели народного депутата.

Уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины Валерия Давиденко открыто по статье за умышленное убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

"Сегодня, 23 мая в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет", - сообщили в прокуратуре.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Осмотр места происшествия осуществляется с участием представителей столичной прокуратуры и Офиса генерального прокурора.

Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств. Напомним, что сегодня вечером, 23 мая, в собственном офисе был найден мертвым народный депутат Украины Валерий Давиденко, который является членом депутатской группы "Доверие".

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Все по теме:

Прокуратура, Убийство, Смерть, Гибель, Нардеп, Валерий Давиденко.
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