У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Славянское мужское имя Ростислав соединяет в одно понятие два слова - "рост" и "слава" и означает "растущая слава", "тот, чья слава растет".

Тайна имени Ростислав скрывает человека, устойчивого к различным физическим и умственным нагрузкам. Он умеет быстро переключаться с одной работы на другую, приспосабливаться к новым требованиям. В экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие и равновесие, положительно влияет на людей ровным поведением, доброжелательностью и умением найти тему и ключ к разговору с любым собеседником.

Ростислав очень любит своих родителей, особенно маму. Ему приятно вести с ней беседы на различные темы, откровенно высказывать свои взгляды на проблемы, получать помощь и советы. Позже такие отношения складываются у него и с женой. Его порядочностью и работоспособностью часто злоупотребляют коллеги и друзья. Он не умеет отказать в помощи, будь это подсказка на экзамене или финансовое подспорье.

У него мало товарищей из-за нежелания делиться секретами своей жизни. Чтобы подружиться с Ростиславом, нужно его чем-то заинтересовать, удивить. Иногда он может переоценивать свои способности, но труд и усердие такого человека все равно вызывают уважение. Высокая духовность мешает заниматься общественной и политической деятельностью, преодолевать стереотипы.

Многие считают его "несчастным" мужчиной из-за умения выполнять любую работу. Нет такого занятия, которое не осилит Ростислав. Просто если оно однообразное и скучное, он теряет к нему интерес. Особо увлекается новыми идеями, требующими концентрации внимания и оригинальных подходов в решении. Способен не только больше за других работать, но и отдыхать активно, интересно и творчески.

Он любит море и горы. С огромным увлечением рассказывает о своих дальних путешествиях. Он - прекрасный фотограф и отличный водитель.

Ростислав добивается "роста и славы" в карьере, если у него получется выбрать любимую профессию и сосредоточиться на такой работе. Он ищет совет и помощь у своих родных, прислушивается к их мнению, но выбор делает самостоятельно. Удачными для обладателя такого имени можно считать следующие направления деятельности: маркетинг, программирование, адвокатура, технологии, рекрутство, финансовый аудит, торговля, реклама.

Ростислав предрасположен к полноте. Он время от времени увлекается новыми диетами, следит за новинками здорового питания, любит плавать в бассейне, совершать горные и морские прогулки. Неумеренный аппетит возникает из-за постоянного переутомления, тяги к сладкому. Ему необходимо отказываться от перееданий и сидячего образа жизни, чтобы не заболеть панкреатитом или желчнокаменной болезнью. С годами он все больше нуждается в физическом труде.

Создавая семью, Ростислав рассчитывает только на свои силы. Он всегда абсолютно уверен в том, что сможет обеспечить семью материально. Перед свадьбой долго раздумывает, мучает близких своей неуверенностью. Жена по характеру напоминает его мать. Только такой женщине он может довериться и открыть свои чувства. От супруги ждет страсти, сексуальной активности, инициативы и понимания. Детей любит самозабвенно. В семье является лидером.

Поздравления

Говорят, чудеса только в сказке,

Но не верю я в это не зря.

И сейчас тебе дам я подсказку:

Потому что я знаю тебя!

Там где ты все вокруг «оживает».

Ты как в сказке орел — златоглав,

Счастья, мира и света желаю.

Поздравляю тебя Ростислав!

Ростик, Ростислав.

Радость наших глаз.

Пусть твои дела

Улучшаются!

Ростик, верный друг.

Оглянись вокруг.

Пусть пройдет испуг

С твоего лица!

Поздравляю, Ростислав. Желаю быть славным героем в жизни дорогих людей, желаю, чтобы с каждым днём твой успех возрастал. Будь силён и умён, красив и отважен. Ростислав, я желаю тебе «расти» и самосовершенствоваться, добиваться побед и поставленных целей.

Поздравляю, дорогой Ростислав. От души желаю тебе расти и расти, уверенно двигаться вперёд и завоёвывать свои успехи. Пусть близкие всегда дарят любовь и поддержку, пусть этот мир постоянно открывает для тебя всё новые перспективы и возможности для воплощения всех твоих смелых планов.

У Ростислава именины!

В этот светлый, добрый день,

Мы желаем долгой жизни,

Много счастья и здоровья,

Красоты и доброты!

Пусть счастливые дороги,

Будут только на пути.

И желаний исполненье,

Много, много впереди!

С днем ангела, Ростислав!

Чтобы был ты всегда прав

Чтобы было много счастья

Чтобы ангел твой отвел ненастья.

Поздравляем Ростислава с этим прекрасным днём! Желаем ему творческих успехов, доведения до победного конца всех своих начинаний и карьерного роста. Пусть будет хорошее здоровье, счастье и любовь! Пусть удача сопутствует во всех твоих делах и направляет жизнь в нужное русло. Пусть любимая любит и понимает тебя.

С именинами Ростислава поздравляем!

Счастья, радости желаем!

Будь весёлым, нежным, добрым,

Будь красивым, молодым!

Пусть любовь и счастье мимо,

Не проходят никогда.

Пусть карьера и любимая,

Вместе будут навсегда.

Пусть в любви рождены дети,

Только радости приносят,

Пусть любовь и счастье вместе,

Будут рядом навсегда!

С Поздравунчиком мы вместе

Будем счастья желать всегда!

В день именин, дорогой Ростислав! Хочется пожелать много счастья и любви. Пусть в жизни всегда будет светлая цель, к которой нужно идти, и люди которые поддержат в трудную минуту. Желаем крепкого здоровья, которое, как известно, не купишь ни за какие деньги. Пусть всегда будет тот на кого можно положиться. С именинами, родной!

Поздравленья прими Ростислав!

Пусть не князь ты, но, как величав!

Оптимизмом полна душа,

Даже если за ней не гроша.

Пусть невзгоды пройдут стороной,

Добротою наполнен мир твой,

Будь всегда ты здоров, моложав.

Поздравляем тебя, Ростислав!