Степанов: на данном этапе мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон

Новости Украины:Сейчас невозможно открыть фуд-корты и развлекательные зоны на территории торгово-развлекательных центров.

Сейчас невозможно открыть фуд-корты и развлекательные зоны на территории торгово-развлекательных центров, ведь там наблюдается значительное скопление людей. Однако, как только это позволит ситуация - разрешения начнут давать.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Это большое скопление людей одновременно. И любому человеку понятно, что при такой ситуации возможно распространение болезни и инфицирование. Поэтому на данном этапе мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон. Мы с пониманием относимся к предпринимателям из этих сфер, но здоровье важнее", - отметил Степанов.

Он также подчеркнул, что как только будет позволять эпидемиологическая ситуация - никто не будет затягивать с тем, чтобы давать разрешение на открытие таких точек.

Как сообщалось, что в Минздраве рассказали, когда смогут выйти на работу люди старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что открытие в Украине заведений вроде боулинг-клубов станет возможным не ранее 22 июня.