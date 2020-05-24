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Госпогранслужба: в Украину за сутки вернулось около 1300 граждан

Госпогранслужба: в Украину за сутки вернулось около 1300 граждан
11:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:В ГПСУ дали отчет о количестве вернувшихся "домой" украинцев.

За прошедшие сутки пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 1290 граждан Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия)", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров не жаловался.

Так, все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Однако один человек выразили желание пройти обсервацию.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек.

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Как сообщалось, что в Украину из Турции эвакуировали еще 38 граждан.

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Украина, МИД, Эвакуация.
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