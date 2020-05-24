Черновол: Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело

Новости Украины:Экс-нардеп Чорновол говорит, что против нее расследуют еще одно производство.

Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что ГБР занимается расследованием в отношении ее нагрудного автомата.

Об этом сказала Чорновол в эфире hromadske с акции протеста "Рух опору капітуляції"

"Недавно я узнала, что против меня еще возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего нагрудного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", - сказала она.

По ее словам, делом занимается ГБР.

Она добавила, что на акции протеста находится легально. В пятницу, 22 мая, суд разрешил Чорновол находиться в Киеве.

24 апреля Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты экс-нардепа Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.