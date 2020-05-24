Опрос: треть украинцев считают, что коронакризис продлится более года

Новости Украины:Треть украинцев убеждены, что коронакризис продлится больше года.

На сегодняшний день треть украинцев убеждены, что кризис в стране, связанный с распространением коронавируса, продлится более года. По мнению 8% опрошенных – до трех месяцев. Еще по 12% считают, что три-шесть и 9-12 месяцев. А 6% уверены, что кризис в Украине будет длиться шесть-девять месяцев, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Research & Branding Group.

При этом всем 70% украинцев убеждены, что в результате пандемии коронавируса в Украине возможен экономический кризис. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 4% опрошенных, а еще 26% — не смогли ответить на такой вопрос.

По мнению граждан, в наибольшей мере негативные последствия карантина почувствуют такие отрасли украинской экономики:

туризм (24% опрошенных);

сфера обслуживания (20%);

сельское хозяйство и транспорт (по 16%);

легкая промышленность (14%);

металлургия, машиностроение и пищевая промышленность (по 11%);

энергетика и обрабатывающая промышленность (по 8%);

химическая промышленность и фармацевтика (6%);

связь (5%).

Почти половина опрошенных (49%) полагают, что пострадают все отрасли экономики.

В компании уточняют, что опросили телефонным способом 2568 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. А сам опрос проводился в период с 3 по 17 апреля 2020 года. Максимальная погрешность выборки не превышает +/-1,9%.