По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях

Новости Украины:Прокуратура АРК объявила Поклонской два подозрения по нескольким статьям.

Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю "прокуратуру Крыма", а позже стала депутатом Госдумы, прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям. Вместе с тем, Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись. Об этом "Крим.Реалии" сообщили в пресс-службе Прокуратуры АРК, передает УНН.

Так, Поклонской объявлено о подозрении по ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - "создание преступной организации".

Указывается, что Поклонская и ряд других лиц, в том числе российский "глава Крыма" Сергей Аксенов и российский "спикер крымского парламента" Владимир Константинов создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней".

Сообщается, что подозрение также объявлено по ч. 3 ст. 146 - "незаконное лишение свободы или похищение человека". Речь идет о "деле крымских террористов", по которому в 2014 году в оккупированном Крыму были задержаны и затем осуждены в России крымчане Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Также Поклонская подозревается прокуратурой АРК в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 - "нарушение законов и обычаев войны".

"По подозрению есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года", - отметили в ведомстве.

Кроме того, она фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения. В частности, по данным прокуратуры, речь идет о блокировании доступа к сайту "Крим.Реалии" на территории оккупированного полуострова и в России, квалифицируется, как "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Также в прокуратуре АРК указывают на участие Поклонской в выборах в Госдуму России в качестве кандидата от аннексированного Крыма, чем она "нанесла ущерб суверенитету Украины". Признаки данного преступления квалифицируются по ч.1 ст.111 УК Украины - "государственная измена".

Отметим, что прокуратура АРК использует скандальное интервью Поклонской в уголовном производстве против нее.

Как сообщалось, на это интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что "лица, которые непосредственно способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан".

Реакция самой Поклонская на критику данного интервью пока не было.

Отметим, Поклонская дала интервью украинскому журналисту, в котором, в частности, рассказала, что до сих пор помнит украинский язык, заявила, что Янукович "незаконно свергнутый президент", а "предателями" она считает людей, которые "захватили сегодня Украина и пытаются ее уничтожить ".