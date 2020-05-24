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Четыре года назад похитили члена Всемирного конгресса крымских татар

Четыре года назад похитили члена Всемирного конгресса крымских татар
23:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Местонахождение Эрвина Ибрагимова остается неизвестным.

Ровно четыре года назад в оккупированном Крыму был похищен активист, член исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Местонахождение пропавшего до сих пор не установлено.

Об этом напоминает в Facebook Крымская солидарность.

«В этот день, 24 мая 2016 года, ровно 4 года назад, весь крымскотатарский народ потрясла новость о похищении Эрвина Ибрагимова. Прошло 4 долгих года, в течение которых каждый день был наполнен слезами и болью родителей и близких. А также надеждой, что в один из дней он найдется», - говорится в сообщении.

По данным Крымской солидарности, по делу о похищении Эрвина Ибрагимова оккупационными правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 126 УК РФ. Однако прогресса в "расследовании" дела обнаружено не было, а в сентябре 2017 года следствие и вовсе было приостановлено. Организаторы и исполнители похищения не найдены, а местонахождение Эрвина Ибрагимова остается неизвестным.

Между тем, в материалах дела имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой четко видно как неизвестные в форме сотрудников ДПС насильно заталкивают Эрвина в микроавтобус и направляются через лесополосу в сторону Бахчисарайского водохранилища. Также в деле имеются обнаруженные на месте преступления документы и поступившие на телефон Ибрагимова сообщения с угрозами.

С 2016 года под стенами посольства РФ в Киеве проходит ежемесячная акция "Where is Ervin?" (Где Эрвин?), организованная общественной организацией Крым-SOS, которая таким образом напоминает стране-агрессору о 43-х жертвах насильственного исчезновения людей в оккупированном Крыму.

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Крым, Крымские татары, Эрвин Ибрагимов.
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