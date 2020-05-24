"Мрия" во второй раз доставила партию медицинских средств защиты в Канаду

Новости Украины:Самолет Ан-225 "Мрия" доставил уже второй медицинский груз для Канады.

Самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в канадский Монреаль с грузом медицинских средств защиты.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook.

"Наша «Мрия» - снова в Монреале. Это уже второй медицинский груз для Канады силами нашей могучей и прекрасной птицы", - отметил Шевченко.

Он также поблагодарил экипаж самолета за удачно выполненный рейс. "Спасибо Дмитрию Антонову и его команде за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и нашими профи", - отметил посол.

Как сообщалось, 1 мая украинская "Мрия" уже доставила в Канаду груз медицинского защитного снаряжения из Китая, который был рекордным по тоннажу от начала пандемии.

По состоянию на утро 24 мая на территории Канады было обнаружено более 84 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Болезнь унесла 6380 жизней.

В мире по состоянию на вечер 24 мая зафиксировано 5 453 185 случаев коронавируса, 2 281 172 человека выздоровели и 345 077 скончались.