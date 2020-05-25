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Шахов о смерти Давыденко: "Политический заказ"

Шахов о смерти Давыденко: "Политический заказ"
01:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Сергей Шахов считает, что Валерий Давыденко не мог совершить самоубийства.

Коллега погибшего накануне нардепа Валерия Давыденко по парламенту Сергей Шахов поделился собственной версией смерти депутата.

Как сообщает 5 канал, Шахов убежден, что это был политический заказ и в самоубийство Давыденко не верит.

"По моей субъективной точке зрения, он не мог совершить самоубийства. Человек серьезный, харизматичный, доброжелательный. Мое впечатление от этого, что это политический заказ. Потому что Давыденко был мощным политиком. Я считаю, что это политика", – заявил Шахов.

Он добавил, что прощание с погибшим нардепом состоится 25 мая. Церемония пройдет в клинике "Феофания". Напомним, что вчера вечером, 23 мая, в собственном офисе был найден мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко, который является членом депутатской группы "Доверие".

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Все по теме:

Полиция, Депутат, Смерть, Нардеп, Сергей Шахов, Валерий Давыденко.
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