День Епифана: приметы и обряды на 25 мая

Новости Украины:По приметам на 25 мая судили о том, каким будет лето.

Традиции на 25 мая

Считалось, что в этот день появляются на прудах и озерах первые цветы белых кувшинок. Они очень красивы, но приносить в дом их было нельзя, поскольку это грозило гибелью всего домашнего скота. Это растение наши предки называли одолень-травой. Другим, не менее сильным оберегом была рябина, которая обладала силой защищать от несчастий и бед, недаром ее всегда сажали в палисадниках перед домом. Она защищала от сглаза. Ветка рябины помогала найти путь к дому из леса. Девушки в красных сарафанах в этот день приходили к рябине и просили ее уберечь дома от пожаров, поскольку считалось, что если в этот день утро "в красном кафтане" (ясная заря), то летом будет много пожаров. Одолень-трава известна тем, что способна излечить многие болезни и даже избавить от нечистой силы. Собирать ее можно было только в определенные часы, заткнув уши и обратившись к ней предварительно с ласковыми словами.

Поговорив таким образом, следовало внезапно протянуть руку и сорвать цветок. Отрезать цветок чем-то острым - серпом или ножом - было запрещено: считалось, что тогда стебель начнет истекать кровью, потому что в кувшинки превращались русалки. Срезать цветок означало убить русалку, и виновного будут преследовать тяжелые сны, а могут и утащить на дно русалки.

Одолень-траву непременно брали с собой в путешествия. Над ней в ночь накануне путешествия надо было произнести такой заговор: "Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет одолень-трава. Одолень-трава! Не я тебя поливал, не я тебя породил; породила тебя мать сыра земля, поливали тебя девки-простоволоски, бабы-самокрутки. Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили, отгони ты чародея, ябедника. Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды! Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца во всем пути и во всей дороженьке".

Приметы на 25 мая

Если на Епифана утро в красном кафтане, то и лето будет сухое, пожарное.

Зацветает рябина - к пожарному лету.

Если на прудах на Епифана появились листья кувшинки - к окончанию заморозков.

Если на Епифана утро теплое и солнечное - жди сухого лета.

На Епифана ночь напролет кричат коростели.

Пришел Епифан с талыми водами.

В сухую погоду насекомых у акации не бывает; то же самое происходит и со смородиной, донником и жимолостью.

Желтые листки акации раскрываются и выделяют много нектара - к дождю.

Хорошо рябина цветет - к урожаю льна.