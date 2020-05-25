Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике
Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике
От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек
От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек
Бенитес хочет вернуться в Ньюкасл
Бенитес хочет вернуться в Ньюкасл
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая

День Епифана: приметы и обряды на 25 мая

День Епифана: приметы и обряды на 25 мая
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 25 мая судили о том, каким будет лето.

Традиции на 25 мая

Считалось, что в этот день появляются на прудах и озерах первые цветы белых кувшинок. Они очень красивы, но приносить в дом их было нельзя, поскольку это грозило гибелью всего домашнего скота. Это растение наши предки называли одолень-травой. Другим, не менее сильным оберегом была рябина, которая обладала силой защищать от несчастий и бед, недаром ее всегда сажали в палисадниках перед домом. Она защищала от сглаза. Ветка рябины помогала найти путь к дому из леса. Девушки в красных сарафанах в этот день приходили к рябине и просили ее уберечь дома от пожаров, поскольку считалось, что если в этот день утро "в красном кафтане" (ясная заря), то летом будет много пожаров. Одолень-трава известна тем, что способна излечить многие болезни и даже избавить от нечистой силы. Собирать ее можно было только в определенные часы, заткнув уши и обратившись к ней предварительно с ласковыми словами.

Поговорив таким образом, следовало внезапно протянуть руку и сорвать цветок. Отрезать цветок чем-то острым - серпом или ножом - было запрещено: считалось, что тогда стебель начнет истекать кровью, потому что в кувшинки превращались русалки. Срезать цветок означало убить русалку, и виновного будут преследовать тяжелые сны, а могут и утащить на дно русалки.

Одолень-траву непременно брали с собой в путешествия. Над ней в ночь накануне путешествия надо было произнести такой заговор: "Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет одолень-трава. Одолень-трава! Не я тебя поливал, не я тебя породил; породила тебя мать сыра земля, поливали тебя девки-простоволоски, бабы-самокрутки. Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили, отгони ты чародея, ябедника. Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды! Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца во всем пути и во всей дороженьке".

Приметы на 25 мая

Если на Епифана утро в красном кафтане, то и лето будет сухое, пожарное.

Зацветает рябина - к пожарному лету.

Если на прудах на Епифана появились листья кувшинки - к окончанию заморозков.

Если на Епифана утро теплое и солнечное - жди сухого лета.

Знаменательные события в истории: 25 мая 2020 года

На Епифана ночь напролет кричат коростели.

Пришел Епифан с талыми водами.

В сухую погоду насекомых у акации не бывает; то же самое происходит и со смородиной, донником и жимолостью.

Желтые листки акации раскрываются и выделяют много нектара - к дождю.

Хорошо рябина цветет - к урожаю льна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 25 мая, День Епифана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
На Донбассе боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям
Ослабления карантина: в Украине открываются детсады
Рецепт дня: Рагу с курицей, овощами и грибами
Рецепт дня: Рагу с курицей, овощами и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь