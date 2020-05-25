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В Минздраве рассказали, когда могут разрешить концерты

В Минздраве рассказали, когда могут разрешить концерты
10:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В связи с коронавирусным карантином разрешить концерты и массовые мероприятия могут после 22 июня.

Вопрос разрешения на проведение массовых мероприятий, в частности концертов, будет рассмотрен ближе к 22 июня.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

”Исходя из нашей эпидемической ситуации и согласно нашему постановлению относительно карантина на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить исключительно ближе к 22 июня - как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях”, - отметил Степанов.

За последние сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 человек, 623 больных умерли, 7233 пациента выздоровели

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Минздрав, Концерты, Коронавирус, Максим Степанов.
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