В Минздраве рассказали, когда могут разрешить концерты

Новости Украины:В связи с коронавирусным карантином разрешить концерты и массовые мероприятия могут после 22 июня.

Вопрос разрешения на проведение массовых мероприятий, в частности концертов, будет рассмотрен ближе к 22 июня.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

”Исходя из нашей эпидемической ситуации и согласно нашему постановлению относительно карантина на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить исключительно ближе к 22 июня - как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях”, - отметил Степанов.

За последние сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 человек, 623 больных умерли, 7233 пациента выздоровели