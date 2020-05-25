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Исполнение языкового законодательства: Нацсовет обратился к телеканалам за разъяснением
Исполнение языкового законодательства: Нацсовет обратился к телеканалам за разъяснением
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Исполнение языкового законодательства: Нацсовет обратился к телеканалам за разъяснением

Исполнение языкового законодательства: Нацсовет обратился к телеканалам за разъяснением
23:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Нацсовет заявил о минимальном соблюдении языковых квот телеканалами.

Национальный совет обнародовала письмо телевещателям, в котором просит объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства.

Об этом сказано на сайте Нацсовета.

Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания в эфире украинского языка.

Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении.

Представители регулятора отметили, что обеспокоены такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Все по теме:

Нацсовет, Телеканалы, Языковые квоты, Языковое законодательство.
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