Исполнение языкового законодательства: Нацсовет обратился к телеканалам за разъяснением

Национальный совет обнародовала письмо телевещателям, в котором просит объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства.
Об этом сказано на сайте Нацсовета.
Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания в эфире украинского языка.
Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении.
Представители регулятора отметили, что обеспокоены такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".