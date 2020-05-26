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Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы

Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Почти тысяча больниц по всей Украине недополучили финансирование.

В текущем году 984 больницы по всей Украине получили финансирование меньше, чем в 2019-м.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году. Из них 332 - на 50% меньше, чем в прошлом году", - заявил глава Минздрава.

Он уточнил, что средства недополучили около 215 областных больниц, а также детских и инфекционных учреждений.

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Степанов добавил, что финансирование целых направлений, например, противотуберкулезного или психиатрического, сократилось на 70-80%.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения планирует ввести коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги.

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Минздрав, Финансирование, Больницы, Максим Степанов.
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