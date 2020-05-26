Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине
Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине
Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы
Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая
День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая

Украинских заробитчан доставили в Польшу чартерным рейсом

Украинских заробитчан доставили в Польшу чартерным рейсом
07:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Польшу чартерным авиарейсом самолета МАУ в воскресенье доставлены 178 трудовых мигрантов из Украины.

По состоянию на сейчас они проходят 14-дневную обсервацию в приблизительно в 10 местах в различных регионах страны.

Об этом сообщил генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

“После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в приблизительно 10 мест для проведения 14-дневного карантина”,- заявил Богдевич.

Он добавил, что 40% человек прилетели на работу в Польшу впервые.

Со всеми подписаны долгосрочные соглашения, и у них будет медицинское страхование.

По его словам, для пассажиров этого рейса перелет был бесплатным.

Он отметил, что эти люди будут работать, в частности, в потребительской и логистической сферах.

В то же время генеральный директор Gremi Personal отметил, что компания проанализирует первый авиарейс, чтобы определить, нужны ли будут следующие.

“Организация этого первого полета была достаточно сложным логистическим делом, поскольку нужно было подготовить много документов как с украинской, так и польской стороны, заполнить самолет пассажирами в соответствующее время”,- констатировал Богдевич.

Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников

Он добавил, что заинтересованность в этом рейсе была значительной, а в резервном списке на него находились еще более 70 человек.

Руководитель компании по трудоустройству отметил, что сейчас немного изменилась ситуация в наземном движении – открыт пеший пункт пропуска “Шегини-Медика”. Следовательно, значительную часть трудовых мигрантов можно перевезти к месту работы от украинско-польской границы автотранспортом.

Как известно, из Украины уже организованы несколько чартерных авиарейсов с украинскими работниками, в частности, в Финляндию, Германию и Великобританию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Польша, Работа, МАУ, Заробитчане.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 Вместо второй волны: ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19
04 COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны
05 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности
Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности
Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест
Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами
Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь