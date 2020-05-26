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Простой эксперимент, который изменит вашу жизнь за месяц

Простой эксперимент, который изменит вашу жизнь за месяц
08:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Тридцатидневный эксперимент поможет запрограммировать разум на привлечение счастья и на благополучную жизнь.

Счастливая жизнь доступна каждому, и за это не нужно платить.

Аффирмации — это фразы, благодаря которым каждый человек может стать успешнее и счастливее. Чтобы убедиться в их работе, достаточно провести эксперимент, который не займет много времени.

Все, что потребуется сделать: каждый день просыпаться и улыбаться, глядя на свое отражение в зеркале, а затем произносить одну из аффирмаций. Их можно читать как в предложенном экспертами порядке, так и выбирать наиболее подходящее этому дню высказывание. Но нельзя нарушать регулярность эксперимента: важно пройти все 30 аффирмаций за 30 дней.

  1. Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость.

  2. Я выбираю быть счастливым человеком, позитив наполняет меня каждый день.

  3. Счастье наполняет меня после пробуждения, мир играет яркими красками.

  4. Все, что я делаю, привлекает счастье в мою жизнь.

  5. Сегодня прекрасный день для того, чтобы привлечь в жизнь счастье. Каждый поступок наполняет меня энергией и делает мою жизнь прекрасной.

  6. Счастье кроется в мелочах, и я радуюсь даже самым маленьким своим успехам.

  7. Меня окружают удивительные люди, которые делают меня счастливым человеком.

  8. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня счастливым каждый день.

  9. Мое сердце ведет меня путем счастья. Я выбираю тот путь, что мне по силам. Я транслирую в пространство счастье и любовь.

  10. Я — часть этого мира, который создан для счастья и процветания. Каждый день в моих силах сделать окружающее меня пространство лучше, и это делает меня счастливым.

  11. Я счастливый человек и я могу дарить счастье своему окружению.

  12. Вера в лучшее дает мне стимул двигаться дальше. Я узнаю новое и привлекаю в жизнь благополучие.

  13. Я прекрасный человек, и во мне все гармонично.

  14. Моя жизнь прекрасна и увлекательна. Каждый ее день наполнен открытиями и новыми позитивными эмоциями.

  15. Я просыпаюсь в прекрасном настроении и точно знаю, что этот день будет особенным. Он принесет мне лишь позитив и сделает меня еще счастливее.

  16. Я каждый день настраиваюсь на позитив и чувствую, как счастье наполняет меня, а тревоги уходят в небытие.

  17. Заветные мечты исполняются, когда ты счастлив. Моя жизнь состоит из счастья, и в ней есть место только позитивным эмоциям.

  18. Я наслаждаюсь своей жизнью, каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь.

  19. Каждая цель приближает меня к успеху. Я двигаюсь в спокойном режиме, раз за разом поднимаясь по личной лестнице, ведущей меня на вершину счастья.

  20. Я заслуживаю счастливую жизнь. Все, что происходит со мной, ведет меня к процветанию.

  21. Дурные мысли уходят прочь, и утро начинается с приятных известий. Счастливая жизнь доступна мне каждую секунду, и я беру судьбу в свои руки.

  22. Я с благодарностью воспринимаю трудности на своем пути. Они учат меня быть сильнее и дают право радоваться их преодолению.

  23. Я нахожу счастье в том, что делаю. Моя профессия делает меня значимой частью этого мира. Своим трудом я помогаю окружению.

  24. Я отпускаю зло, которое делает меня слабым, и наслаждаюсь позитивом.

  25. Каждый день наполняет меня бодростью и силами. Комическая энергия помогает мне добиваться успехов, и это делает мою жизнь счастливой.

  26. Каждый человек уникален и неповторим, и каждый достоин счастье. Я транслирую любовь в мир и получаю в ответ счастье.

  27. Моя жизнь наполнена и совершенна. Каждый день приносит мне новые и позитивные открытия.

  28. Я — Вселенная. Во мне сосредоточен весь опыт прежних поколений. Я стремлюсь к лучшему и наполняю каждый свой день счастьем, безграничной любовью и добром.

  29. Мир существует для счастья, и каждый достоин лучшего. Я просыпаюсь с мыслью о том, что у меня все получится, и это наполняет меня счастьем и предвкушением удивительных событий.

  30. Я счастлив ежедневно. Каждая трудность делает меня сильнее, а улыбка помогает добиваться нужного.

Чтение аффирмаций — отличный способ запустить режим счастья и привлечения в жизнь необходимых благ. Уверенность в своих словах позволяет ежедневно становиться лучше и добиваться желаемого в короткие сроки. Аффирмации можно читать в любой момент, когда требуется уверенность и нужно побороть волнение.

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Все по теме:

Традиции, Счастье, Приметы, Астрология, Советы астрологов, 30 аффирмаций на счастье, Учада, Как привлечь счастье.
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