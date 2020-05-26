В Минздраве сообщили, когда заработают рестораны и детские лагеря

Новости Украины:Полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах возможна будет не раньше 10 июня, если эпидемическая ситуация не ухудшится.

Полноценное открытие ресторанов возможно после 10 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"У нас четко прописано, что и на каком этапе можно открывать. Если мы говорим о ресторанах, то сейчас работают открытые террасы и работа на вынос. Что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это возможно, начиная с 10 июня",- сказал он.

Степанов отметил, что в Кабмине с пониманием относятся к просьбам предпринимателей относительно полноценного открытия, но эпидемиологическая ситуация в Украине пока не позволяет этого.

В то же время детские лагеря в Украине, по словам Степанова, возможно открыть только на последнем этапе выхода из карантина.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об Артеке, то это возможно открытие только на последнем этапе выхода из карантина, так как важно, чтобы риск инфицирования был практически минимальный, если мы говорим о наших детях", - сказал он, отметив, что соответствующие рекомендации будут заблаговременно подготовлены.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Украине увеличился прирост случаев COVID-19.