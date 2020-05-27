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Прокуроры САП ответили на критику Венедиктовой

Прокуроры САП ответили на критику Венедиктовой
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Прокуроры САП выразили свое несогласие с критикой генпрокурора Венедиктовой в их адрес.

Прокуроры Специализированной аникоррупционной прокуратуры опубликовали открытое письмо, где выразили свое несогласие с критикой Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, обвинившей САП в бездействии, отсутствии результатов работы и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Мы категорически не согласны с утверждением Генерального прокурора Украины о нашей бездеятельности, отсутствии результатов работы и нарушении и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств", - говорится в открытом письме, опубликованном на официальной странице САП в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

В письме прокуроры САП подчеркнули, что согласно закона Украины "О прокуратуре" Генеральный прокурор и его заместители не имеют давать указания прокурорам САП.

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Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова упрекнула Специализированную аникоррупционную прокуратуру в бездеятельности и заявила, что это требует ее реагирования.

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САП, ОГП, Ирина Венедиктова.
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