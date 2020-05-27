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Дела Майдана: ГБР завершило досудебное расследование в отношении двух экс-судей

Дела Майдана: ГБР завершило досудебное расследование в отношении двух экс-судей
03:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ГБР завершило досудебное расследование в отношении двух бывших судей, выносивших неподсудные решения во времена Майдана.

Следователи Управления по расследованию дел Майдана ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы, выносивших неподсудные решения во время Революции Достоинства.

Об этом говорится в сообщении, на официальной странице ГБР в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

"Следствием установлено, что бывшие судьи - сейчас адвокаты, 25-26 января 2014 совершили противоправные действия в отношении 17 человек. Гражданам была незаконно ограничена личная свобода, в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах", - сказано в сообщении.

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Экс судьи подозреваются принятии заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 УК).

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ГБР, Революция Достоинства, Дела Майдана.
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