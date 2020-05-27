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Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая
Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая

Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая

Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая
07:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Считалось, что с приходом Сидора минуют заморозки, возвращаются последние перелетные птицы, которые на своих крыльях приносят тепло.

День получил своё название в честь святого Исидора, которого в церковных святцах 27 мая вспоминают дважды.

Исидор Хиосский – раннехристианский мученик родом из Александрии. Проживал он на острове Хиос (Греция). По указу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.

Блаженный Исидор Ростовский – ростовский чудотворец, родом из Германии. Святой родился в славянской семье католиков, проживавшей в окрестностях города Бранденбурга. Исидор взял на себя подвиг юродства, пешком дошёл до Ростова, где принял православие. Житие сообщает об аскетическом образе жизни святого и о многочисленных чудесах, которые он совершил. За предсказания, которые всегда сбывались, его прозвали Твердисловом. Умер блаженный Исидор в Ростове 27 мая (14 мая по старому стилю) 1474 г. и был похоронен на месте хижины, в которой он жил. Позже над ней построили Церковь Вознесения Господня (Церковь Исидора Блаженного на валах). Под её стенами мощи юродивого находятся до сегодняшнего времени.

Приметы на 27 мая

На Сидора холодно - все лето такое.

Ранние ласточки - к счастливому году.

До Сидора заморозки бывают.

Знаменательные события в истории: 27 мая 2020 года

Если на Сидоров день тепло - урожай огурцам.

Как кукушка закукует - так пришла пора сеять лен.

Ласточки летают высоко в небе - к хорошей, солнечной погоде, а если низко - к дождю.

На Сидора сеют ранние лен и огурцы, но если пыль, подобная перьям, висит на ивах или падает с них - льна не сеять.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 27 мая, День Сидора, Сидор Бокогрей, Сидор Огуречник.
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