У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Новости Украины:Марк проявляет интерес к чтению, в его доме много книг иностранных авторов, различных газет.

Имя Марк имеет несколько версий происхождения имени. По первой версии имя Марк произошло от греческого имени Маркос, которое имеет латинские корни и произошло в свою очередь от латинского слова "marcus", означающего "молоток".

По второй версии имя Марк берёт начало от имени бога, покровителя людей и стад, впоследствии ставшего богом войны – Марса. Подтверждением этому является наличие у римлян преномена (личного имени) Marcus. У христиан почитается евангелист Марк, апостол от 70-ти, который считается покровителем животноводов, а также секретарей, нотариусов и подростков.

По третьей версии имя Марк имеет французские корни и произошло от "marquis", означающее "маркиз".

У имени Марк есть родственные имена – Маркелл, Марсель, Марселин, Марциан, Маркий, Марсий, Мартин, Мартын, Мартимьян, а также парные женские имена к перечисленным мужским. В русском языке Марка могут также называть как Марко, а ласково к нему обратятся – Маркуша, Маркуся или же Мася, Мака, Мара.

Марк любит карточные игры, но, проигрывая, злится, может вести себя довольно бесцеремонно.

Марк довольно скрытен, даже для самых близких людей он не открывается полностью. В быту Марк непритязателен, но в доме он должен ощущать себя хозяином. Детей Марк воспитывает в беспрекословном послушании, порой излишне жесток к ним. Часто спорит, доказывает свою правоту, любит вести разговоры с женой и тещей.

К браку Марк подходит осторожно, старается подобрать себе супругу, которая сможет стать ему не только подругой, но и безукоризненной помощницей, готовой пожертвовать своими интересами ради планов мужа. Ему важно, чтобы будущая супруга признавала интеллектуальное превосходство мужа, неважно, есть оно на самом деле или нет. Вряд ли Марк потерпит рядом с собой женщину с ярко выраженной индивидуальностью, творчески одаренную.

Поздравления

В этот день желаю Марку

Самых ласковых объятий,

Замечательных подарков

И удачи многократной.

Быть решительным и сильным,

Жизнерадостным, успешным,

Сногсшибательным, красивым

И счастливым быть, конечно!

Сегодня праздник у нашего Марка!

Получит он много подарков:

Машинку, пистолет, бетмена маску,

Праздничный торт и раскраску.

Мы желаем нашему мальчишке

Огромной силы как у мишки,

Смелости как у настоящего льва,

Проворности как у кота.

Желаем радужного настроения

И во всём тебе везения,

Здоровья крепкого всегда,

Поздравляем мы тебя!

Сегодня Марка поздравляю!

Желаю всё, что хочешь ты,

Желаю сильным быть и смелым.

Пускай сбываются мечты.

Желаю много, много денег,

Здоровья, счастья, доброты.

Желаю я тебе удачи

Во всём, к чему стремишься ты.

Пускай скорее все невзгоды

Как можно дальше убегут,

И блага все, что ты захочешь,

К тебе быстрее в жизнь придут.

Поздравляю! Поздравляю!

Я спешу сказать тебе!

Пожелать хочу здоровья

И еще... по ерунде:

Будь, как Уолберг, ты талантлив,

Будь, как Тишман, ты красив,

Ты у Твена позаимствуй,

Чувство юмора из книг!

И сбегутся все девчонки,

Громко скажут все тебе:

Марк — ты самый-самый лучший

Из всех Марков на Земле!

Марк, от греческого — Марс,

Он не терпит в жизни фарс.

Ведь недаром покровитель,

И красивого любитель.

Пусть тебя в пути твоем,

Ждет удача день за днем.

И любовь в душу нагрянет,

Сразу мир светлее станет.

Марк — это сила, мужество и слава.

Он так считает, значит он — решил!

Пусть честолюбие достичь успеха позволяет,

Быть дипломатом, пусть хватает сил!

Семья его — особенная сфера,

И в сердце допускает он не всех.

Отдачу ты получишь непременно!

Ждет в жизни с Марком лишь сплошной успех.

Марк, тебя я поздравляю,

Добрый парень, верный друг.

Пусть сбываются желания

И не тронет пусть недуг.

Будь успешен в своем деле,

Счастлив будь всегда в любви,

Жажда новых достижений

Пусть всегда кипит в крови.