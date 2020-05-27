Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 26 мая: коронавирус в Украине, совместный проект АМКУ и ЕС
Итоги дня 26 мая: коронавирус в Украине, совместный проект АМКУ и ЕС
Немного потеплеет: в Украине до конца мая прогнозируют дожди
Немного потеплеет: в Украине до конца мая прогнозируют дожди
Во время матча Боруссия - Бавария футболист развил скорость 35,3 км/ч
Во время матча Боруссия - Бавария футболист развил скорость 35,3 км/ч
Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая
Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая

У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Смотрите фото (7)
У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления
08:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Марк проявляет интерес к чтению, в его доме много книг иностранных авторов, различных газет.

Имя Марк имеет несколько версий происхождения имени. По первой версии имя Марк произошло от греческого имени Маркос, которое имеет латинские корни и произошло в свою очередь от латинского слова "marcus", означающего "молоток".

По второй версии имя Марк берёт начало от имени бога, покровителя людей и стад, впоследствии ставшего богом войны – Марса. Подтверждением этому является наличие у римлян преномена (личного имени) Marcus. У христиан почитается евангелист Марк, апостол от 70-ти, который считается покровителем животноводов, а также секретарей, нотариусов и подростков.

По третьей версии имя Марк имеет французские корни и произошло от "marquis", означающее "маркиз".

У имени Марк есть родственные имена – Маркелл, Марсель, Марселин, Марциан, Маркий, Марсий, Мартин, Мартын, Мартимьян, а также парные женские имена к перечисленным мужским. В русском языке Марка могут также называть как Марко, а ласково к нему обратятся – Маркуша, Маркуся или же Мася, Мака, Мара.

Марк любит карточные игры, но, проигрывая, злится, может вести себя довольно бесцеремонно.

Марк довольно скрытен, даже для самых близких людей он не открывается полностью. В быту Марк непритязателен, но в доме он должен ощущать себя хозяином. Детей Марк воспитывает в беспрекословном послушании, порой излишне жесток к ним. Часто спорит, доказывает свою правоту, любит вести разговоры с женой и тещей.

К браку Марк подходит осторожно, старается подобрать себе супругу, которая сможет стать ему не только подругой, но и безукоризненной помощницей, готовой пожертвовать своими интересами ради планов мужа. Ему важно, чтобы будущая супруга признавала интеллектуальное превосходство мужа, неважно, есть оно на самом деле или нет. Вряд ли Марк потерпит рядом с собой женщину с ярко выраженной индивидуальностью, творчески одаренную.

Поздравления

В этот день желаю Марку

Самых ласковых объятий,

Замечательных подарков

И удачи многократной.

 

Быть решительным и сильным,

Жизнерадостным, успешным,

Сногсшибательным, красивым

И счастливым быть, конечно!

Сегодня праздник у нашего Марка!

Получит он много подарков:

Машинку, пистолет, бетмена маску,

Праздничный торт и раскраску.

 

Мы желаем нашему мальчишке

Огромной силы как у мишки,

Смелости как у настоящего льва,

Проворности как у кота.

 

Желаем радужного настроения

И во всём тебе везения,

Здоровья крепкого всегда,

Поздравляем мы тебя!

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Сегодня Марка поздравляю!

Желаю всё, что хочешь ты,

Желаю сильным быть и смелым.

Пускай сбываются мечты.

 

Желаю много, много денег,

Здоровья, счастья, доброты.

Желаю я тебе удачи

Во всём, к чему стремишься ты.

 

Пускай скорее все невзгоды

Как можно дальше убегут,

И блага все, что ты захочешь,

К тебе быстрее в жизнь придут.

Поздравляю! Поздравляю!

Я спешу сказать тебе!

Пожелать хочу здоровья

И еще... по ерунде:

 

Будь, как Уолберг, ты талантлив,

Будь, как Тишман, ты красив,

Ты у Твена позаимствуй,

Чувство юмора из книг!

 

И сбегутся все девчонки,

Громко скажут все тебе:

Марк — ты самый-самый лучший

Из всех Марков на Земле!

Марк, от греческого — Марс,

Он не терпит в жизни фарс.

Ведь недаром покровитель,

И красивого любитель.

 

Пусть тебя в пути твоем,

Ждет удача день за днем.

И любовь в душу нагрянет,

Сразу мир светлее станет.

Оригинальные поздравления своими словами с Днем рождения

Марк — это сила, мужество и слава.

Он так считает, значит он — решил!

Пусть честолюбие достичь успеха позволяет,

Быть дипломатом, пусть хватает сил!

 

Семья его — особенная сфера,

И в сердце допускает он не всех.

Отдачу ты получишь непременно!

Ждет в жизни с Марком лишь сплошной успех.

Марк, тебя я поздравляю,

Добрый парень, верный друг.

Пусть сбываются желания

И не тронет пусть недуг.

 

Будь успешен в своем деле,

Счастлив будь всегда в любви,

Жажда новых достижений

Пусть всегда кипит в крови.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, День ангела, 27 мая, Марк, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Поздравления с именинами, Именины Марка, Поздравления Марку, День Ангела Марка, Поздравления с днем ангела Марку.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
03 В среду состоится очередное заседание ТКГ
04 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
05 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса
С сегодняшнего дня возобновляется продажа билетов на поезда
С сегодняшнего дня возобновляется продажа билетов на поезда
Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать
Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь