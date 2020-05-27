Степанов сообщил, когда Украина может возобновить авиасообщение

Новости Украины:Авиасообщение в Украине возобновится с 15 июня, согласно утвержденному Кабинетом министров плану.

На сегодняшний день не существует ограничений относительно пересечения государственной границы автомобильным транспортом.

Об этом заявил в среду на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если у вас есть желание уехать в Беларусь или в страну ЕС автомобильным транспортом, то вы можете это сделать. На сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то согласно тому плану выхода из карантина, смягчения карантина, который был утвержден правительством, оно возобновляется, начиная с 15 июня ", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, когда в рамках ослабление карантина откроется международное сообщение - авиаперевозки и пересечение границы на авто.

При этом министр напомнил, что когда человек возвращается в Украину, то согласно установленным нормам, он должен пробыть на самоизоляции в течение 14 дней, установив у себя приложение "Дій дома".