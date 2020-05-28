Минздрав: ко второму этапу смягчения карантина до сих пор не готовы 7 областей

Новости Украины:По состоянию на 28 мая в Украине семь областей до сих пор не готовы к переходу на второй этап выхода из карантина.

В Украине по состоянию на 28 мая семь областей до сих пор не готовы к переходу на второй этап выхода из карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, не готовы смягчать ограничения Волынская, Донецкая, Днепропетровская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Как сообщалось, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Как сообщалось, в Киевской области с 26 мая ослабили карантинные меры, поскольку область достигла необходимых для этого показателей.