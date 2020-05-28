Зеленский наградил посмертно полковника Юрия Межакова

Новости Украины:Юрий Межаков умер 28 мая утром в Донецкой области после брифинга.

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 1-й отдельной танковой Северской бригады полковника Юрия Межакова.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межаков Юрия Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в указе.

Как сообщалось, 38-летний Юрий Межаков умер 28 мая утром в Донецкой области после брифинга. Смерть наступила в результате остановки сердца.

В пресс-служба оперативного командования "Север" Укринформа сообщили, что командиром танковой бригады подполковник Межаков был назначен в декабре 2018 года. Ранее, в 2014-2015 годах, занимал должность начальника штаба 28-й бригады.

У него остались жена и двое детей - 10 и 12 лет.