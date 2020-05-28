Заявление экс-министра Уманского: ГБР провело более 20 обысков в налоговой

Новости Украины:Игорь Уманский обнародовал в СМИ информацию относительно коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.

Государственное бюро расследований в рамках досудебного расследования провело более 20 обысков в Государственной налоговой службе.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

"ГБР в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского, по процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального и совместно с ГУ Внутренней безопасности ГФС Украины, провело более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

По информации ГБР, должностные лица центрального аппарата и региональных органов Государственной налоговой службы Украины, злоупотребляя служебным положением, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость. Налоговики способствовали функционированию "конвертационно-транзитных групп субъектов хозяйствования и обхода ими систем автоматизированного мониторинга оценки степеней риска и, как следствие, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"По предварительным подтвержденным подсчетам сумма убытков нанесенных государственному бюджету в исследуемых эпизодах составляет более 45 миллионов гривен", - утверждают в ГБР.

Как сообщалось, ранее бывший министр финансов Игорь Уманский обнародовал в СМИ информацию относительно коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, которые якобы привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах.

24 апреля Верховная Рада во время внеочередного заседания приняла постановление №3358 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины".