Защита Порошенко заявила, что завтрашнего допроса в ГБР не будет

Новости Украины:Защита экс-президента требует немедленно уволить и привлечь к уголовной ответственности тех должностных лиц, которые принимали и выполняли эти решения.

Обыск, который состоялся 25 мая в Музее Гончара, - незаконный, это подтверждается решением суда, о котором сообщили адвокаты пятого президента Петра Порошенко.

Как сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность», адвокаты также заявили, что допрос 29 мая не состоится, поскольку вызовы в формате «видосиков» на сайте ГБР не предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом Украины.

«25 мая прошел всем известный обыск в помещении музея Гончара. Обыск был грубым, взломали двери, применили силу к депутатам, журналистам, блогерам. Установили слежку за директором музея, помещением музея. И все это было сделано под тем предлогом, что было необходимо провести обыск срочно. То есть, без решения суда. Что означает для следователей немедленно такое решение суда получить, чтобы суд одобрил то, что они сделали. Как нам стало сегодня известно, суд отказал ГБР в принятии такого решения. Обыск признан незаконным. Все, что было сделано в ходе этого обыска, - арест имущества, арест картин, все процессуальные действия, вся информация, которая была получена и скопирована, - все это незаконно», - подчеркнул адвокат Илья Новиков.

По его словам, возникает основание для немедленного увольнения тех должностных лиц, которые принимали и выполняли эти решения. Новиков также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет полную возможность по служебной линии выяснить, кто эти люди, и, кроме увольнения, они должны быть привлечены к уголовной ответственности.

«На завтрашнее число, на 29 мая, ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу. Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украине такую практику, чтобы вручение повестки можно заменить вывешиванием «видосика» на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет.... Ни по Порошенко, ни по любому другому. Если следователи хотят, чтобы к ним являлись на допрос свидетели - пожалуйста, вручайте повестки с соблюдением закона», - подчеркнул Новиков.

В свою очередь, другой адвокат Игорь Головань отметил, что видеоролик появился на сайте ГБР вчера, 27 мая, «возможно, это и был ответ, поскольку вчера уже и было упомянутое решение суда. И это, возможно, была реакция».

«То есть, вместо того, чтобы немедленно привлечь к ответственности правонарушителей, следователей и оперативных работников, устроили это ужасное, серьезное нарушение закона ... Вместо того, чтобы провести расследование и привлечь их к ответственности, опубликовали очередной незаконный видосик, который должен, по мнению служащих ГБР, заменить предусмотренный нормами УПК вызов к следователю», - заявил адвокат.

По его словам, УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос. При этом УПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому, если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее, чем 25 мая.

«А мы знаем, что все эти противозаконные действия начались только вчера. Напомню, что в Украине все еще действует Конституция, согласно Конституции, государственные органы должны действовать четко и в порядке, предусмотренном Конституцией и законами. А никто из граждан не может быть принужден выполнять требования, которые не основаны на нормах закона», - подчеркнул Головань.

«Поэтому мы требуем немедленного привлечения к ответственности тех, кто нарушил закон и устроил незаконный обыск в музее, а во-вторых требуем прекратить нарушение УПК при осуществлении вызовов на допросы. И это касается вообще всех граждан Украины. Мы требуем, чтобы ГБР прекратило эту незаконную практику», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 22 мая стало известно, что экс-президента Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля на 26 мая в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников. Экс-президент на допрос тогда не пришел, а открывал выставку этих картин в киевском музее Ивана Гончара.

26 мая днем следователи ГБР приехали в музей и при входе заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

Директор музея Петр Гончар заявил, что сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и не пускали его внутрь здания.

Также он добавил, что Порошенко не давал разрешения на перемещение картин, которые он передал музею для экспонирования.

Следователи Госбюро расследований описали картины из коллекции Порошенко и изъяли оригиналы таможенных деклараций.

27 мая пресс-служба ГБР опубликовала сообщение о вызове Порошенко 29 мая в Государственное бюро расследований сразу по двум делам.

В нем было сказано, что «в связи с неявкой 26 мая, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины Порошенко повторно вызывается в ГБР для допроса в качестве свидетеля на 11:00 в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Кроме этого, отметили в ГБР, Порошенко вызывают в тот же день, 29 мая, но в 12:00 для допроса в качестве свидетеля в производстве по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам. Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.