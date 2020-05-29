Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Новости Украины:66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны начали свою работу.

С 29 мая возобновляют работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

"С 0:00 29 мая 2020 года возобновят свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. Соответствующие изменения относительно работы пунктов пропуска внесены Кабинетом Министров Украины в Распоряжение № 288 от 13 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Также Государственная пограничная служба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, "поскольку в перечень пунктов пропуска, которые возобновляют свою работу, не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ".