Герус уверяет, что шатдаунов в стране не будет

Новости Украины:Украина чрезвычайно далека от любых веерных отключений электроэнергии.

Вероятность веерных отключений электроэнергии в Украине близка к нулю.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявил в эфире одного из украинских каналов, передает "Левый Берег".

"С точки зрения физического и технического обеспечения системы электроэнергии, мы сейчас чрезвычайно далеки от любых веерных отключений и вероятность их стремится к нулю", - сказал он.

Герус отметил, что в Украине с избытком хватает угля и ядерного топлива на складах атомных электростанций, на 1,5-2 года работы, что позволит избежать веерных отключений.

Ранее Герус обвинил энергохолдинг ДТЭК в манипуляциях на "рынке на сутки вперед" (РСВ), которые дестабилизировали рынок электроэнергии.

Напоминаем, Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает целесообразным в условиях профицита электроэнергии ограничивать производство на АЭС, чтобы не оплачивать неустойку производителям электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом в начале мая 2020 года заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.