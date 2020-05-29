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Сезон отпусков: Врач предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом

Сезон отпусков: Врач предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом
04:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Не все украинцы добросовестно соблюдают карантинные меры, отмечает инфекционист.

В Украине может произойти рост заболеваемости коронавирусом из-за предстоящего сезона отпусков и миграции населения.

Об этом рассказала инфекционист Евгения Менжулина в эфире канала "Украина 24".

"Рост заболеваемости ожидаем, потому что начнется миграция населения, и не все будут добросовестно соблюдать правила - масочный режим, дезинфекторы и так далее. Многое зависит от того, сколько людей будет соблюдать ограничения", - сказала она.

Также, по словам, врача, немаловажным фактором является сезон отпусков.

"После сезона отпусков будет рост других заболеваний, в том числе и коронавирусной этиологии. Это все то, что люди провозят из отпусков и без того: кишечные инфекции, вирусные диареи, и так далее. Другое заболевание сможет снизить иммунологический ответ, и человек легче сможет заразиться коронавирусом", — сказала она.

Менжулина рекомендует строго соблюдать рекомендации МОЗ про средства защиты и дезинфекцию, а также избегать массовых скоплений людей.

 
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Украина, Отпуск, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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