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Пятница, 29.05.2020
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COVID-19 в Украине: количество новых больных не идет на спад, но выздоравливают больше

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COVID-19 в Украине: количество новых больных не идет на спад, но выздоравливают больше
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине 429 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 495 выздоровевших, 10 ранее заболевших умерли.

В Украине на 9:00 29 мая зафиксировано уже 22 811 случаев уоронавирусного заболевания COVID-19

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 198 человек, что на 76 меньше, чем днем ранее. Так, из 22 811 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 429 инфицированных.

Вследствие болезни в целом умерли 679 человек, из них 10 - за последние сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано в Черновицкой (58) и Львовской (50) областях, а также в городе Киев (56).

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Также 8 934 человек выздоровели, из которых 495 - за последние сутки. Таким образом, количество выздоровевших превысило количество заболевших за сутки.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 29 мая, в мире зафиксировано 5 миллионов 909 тысяч случаев коронавируса. Из них 2 миллиона 582 тысячи человек выздоровели и 362 тысячи скончались.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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