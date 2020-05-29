Минздрав не рекомендует людям старше 60 лет выходить на работу

Новости Украины:Министерство здравоохранения Украины не рекомендует лицам старше 60 лет выходить на работу, за исключением работников критической инфраструктуры и органов власти.

В Министерстве здравоохранения советуют не выходить на работу людям пенсионного возраста, так как они входят в группу риска, исключением могут быть люди, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В постановлении правительства №391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска - старше 60 лет. Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдении правил, установленных в стране, в частности масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и пр. Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции",- сказал он.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 429 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 495 выздоровели. В настоящее время в Украине COVID-19 болеют 13 тыс. 198 человек, что на 76 меньше, чем сутками ранее.