Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 30 мая.

Евдокия Свистунья

В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер — к лету холодному.

На Руси праздник, носивший название Евдокия Свистунья, отмечали дважды.

На майскую Евдокию Свистунью (прозвище было связано с тем, что в это время певчие птицы, у которых продолжается брачный период, громко поют) на Руси начинали окучивать картошку. Считалось, если сделать это именно на Евдокию, урожай картофеля (который на Руси называли вторым хлебом) будет хороший, выращенная картошка не сгниет и будет хорошо храниться.

Поскольку в это время сев уже был закончен, все время посвящали огородным работам, а также подновлению инвентаря, укреплению жилища и так далее.

В этот день наблюдали за погодой: по приметам, какова Евдокия — таково и лето.

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения (укр. День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження) отмечается на Украине ежегодно в последнюю субботу мая, согласно Указу Президента №563/99 от 25 мая 1999 года, и является национальным профессиональным праздником работников так или иначе связанных с книгопечатанием.

Первой украинской типографией можно считать краковскую типографию Швайпольта Фиоля, в которой в 1491 году появились первые книги, напечатанные кириллицей. Типография Фиоля издавала книги для Украины и смежных стран, она начала издание книг на кириллице в той форме, которую продолжили типографии на Украине.

В настоящее время в сфере издательской деятельности в стране действует порядка 6000 предприятий, где работает более 45 тысяч человек (от продавцов в книжных магазинах и киосках до руководителей крупных издательских центов и медиамагнатов) и последняя суббота мая — праздник для каждого из них.

Всемирный день Тай-цзи и Цигун

Всемирный день Тай-цзи и Цигун (World Tai Chi and Qigong Day) получил статус международного в 1999 году. А первый публичный показ, послуживший вдохновителем развития глобальных мероприятий, состоялся в 1998 году в Канзасе штата Миссури. Основатели Всемирного дня Тай-цзи и Цигун — Билл Дуглас (Bill Douglas) и Анжела Вон-Дуглас (Angela Wong-Douglas).

На этот первый показ, устроенный Клубом Тай-цзи города Канзаса и прошедший в Музее искусств Нельсона Аткинса (Nelson Atkins Museum of Art), собралось около двухсот человек.

С тех пор показательные выступления проводятся ежегодно в 80 странах в последнюю субботу апреля. Но в 2020 году в связи пандемией коронавируса мероприятия перенесены на последнюю субботу мая.

По сложившейся уже традиции, в этот день люди, занимающиеся Тай-цзи и Цигун, проводят не только массовые показательные занятия, но и бесплатные классы, обучая желающих присоединиться к философии Тай-цзи и Цигун и здоровому образу жизни.

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии был основан по решению Всемирной организации здравоохранения и отмечается ежегодно 30 мая совместно с Всемирным днем больного аллергией.

Цель проводимых в этот день мероприятий - привлечение внимания общественности к этим важным проблемам. Статистика неумолима: по данным эпидемиологических исследований, в настоящее время более 40% населения имеют те или иные признаки аллергии. Речь уже может идти о неинфекционной пандемии: каждый третий человек болен аллергическим ринитом и почти каждый десятый - бронхиальной астмой. Такая ситуация обусловлена ухудшением экологической ситуации, снижением качества пищевых продуктов, ежедневным контактами с косметикой и средствами бытовой химии.