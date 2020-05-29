Суд отпустил под домашние аресты фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Олешко

Новости Украины:Виталия Олешко (позывной "Сармат") застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля 2018 года.

Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным «Сармат».

Об этом адвокат Дмитрий Бубнов, представляющий интересы потерпевшей жены «Сармата» Татьяны Олешко, сообщил hromadske.

По словам адвоката, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточные домашние аресты изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломаке, Александру Обухову, Максиму Владимиренкову. Защита просила суд назначить им ночные домашние аресты.

«Я считаю, что такое решение суд принял преждевременно. Мы и прокурор просили продлить меру пресечения в виде содержания под стражей. Мы считаем, и прокурор заявлял об этом в своем ходатайстве, что существуют все риски, которые им были озвучены, - это сокрытие, давление на расследование, создание алиби, встреча с еще неустановленными по данному делу лицами, давление на потерпевших и свидетелей любым образом, чтобы они изменили показания», - сказал адвокат.

В то же время защитник Сигиды Вадим Кравцов в комментарии hromadske отметил, что не считает обоснованными риски, а его подзащитный не признает свою вину и планирует это доказывать в суде.

Свидетель по делу и побратим убитого Олешко Антон Пшеничный в комментарии hromadske возмутился таким решением суда, отметив, что один из обвиняемых угрожал потерпевшей.

Как сообщал УНИАН, Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области.

В тот же день полицейские задержали четырех подозреваемых в убийстве активиста - Артема Матюшина, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Ломаку. 3 августа они были арестованы.

14 сентября в Запорожской области задержали еще одного подозреваемого в организации убийства Олешко - Михаила Сигиду, а 17 декабря в международном аэропорту «Харьков» правоохранители задержали шестого подозреваемого.

7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала Виктора Власюка по подозрению в организации убийства.

Полиция отрабатывала несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве или из-за бизнес-конфликта.

1 июля 2019 года было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко.

28 июля обвинительный акт по делу направлен в Бердянский горрайонный суд.

В августе 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Олешко.