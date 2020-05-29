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Шмыгаль заявил, что правоохранители доведут до конца дело о стрельбе в Броварах

Шмыгаль заявил, что правоохранители доведут до конца дело о стрельбе в Броварах
23:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Министр внутренних дел на личном контроле держит это дело.

Расследование относительно столкновения с применением оружия, которая произошла в Броварах Киевской области 29 мая, обязательно будет доведено до конца, а виновные понесут ответственность.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала «Украина» в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы доведем это дело до конца. Министр внутренних дел на личном контроле держит это дело. Такие вещи надо пресекать и показательно наводить порядок. И никакого другого пути быть не может", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что по этому поводу вместе с министром внутренних дел Арсеном Авакововим побывал на совещании у Президента Украины Владимира Зеленского. Тогда глава МВД доложил Президенту, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

"Обнаружены уже сорок человек, 28 – задержанных", - добавил Шмыгаль.

Напоминаем, 29 мая утром в Броварах произошла перестрелка между двумя группировками за распределение пассажиропотока. Полиция по факту происшествия расследует уже 4 производства.

Правоохранители задержали 28 участников перестрелки. Сейчас они находятся в СИЗО. Лица еще 39-х установлены.

30 мая в суд направят ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В полиции проинформировали, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева. Во время проведения оперативных мероприятий полиция установила, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 часов со стороны Киева.

После стрельбы вооруженные люди сразу скрылись с места происшествия на автомобилях, которые полиция оперативно объявила в розыск.

Сейчас действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более человек.

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Перестрелка, Полиция, Стрельба, Бровары, Денис Шмыгаль.
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