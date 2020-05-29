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Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом

Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
23:44 Пт, 29 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: ОГП

Новости Украины:Анатолий Захаренко, уже когда жил в Украине, вел себя агрессивно под влиянием алкоголя.

Следствие не имеет оснований доверять показаниям Анатолия Захаренко, подозреваемого по делу об убийстве 7 человек в Житомирской области.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в программе «Свобода слова Савика Шустера».

Геращенко сообщил, что Захаренко уже имеет судимость, он был осужден в России за совершение тяжкого преступления и отбыл наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Также, по словам заместителя главы МВД, следствие знает, что Захаренко, уже когда жил в Украине, вел себя агрессивно под влиянием алкоголя.

«Следствие считает сомнительной версию, что Анатолию Захаренко угрожали все 8 гостей. Троих из них застрелил во сне, что полностью опровергает показания Захаренко о самозащите.

Судя по показаниям единственного выжившего свидетеля и по предварительным данным следствия, подозреваемый вложил в руки уже убитых им людей охотничьи ружья, чтобы создать видимость, что ему была угроза», - сказал Геращенко.

Также он предположил, что сначала Захаренко убил двух людей, с которыми сидел за столом, а потом, испугавшись мести их друзей, решил убить и их.

Говоря о мотивах убийцы, заместитель главы МВД отметил, что сейчас они неизвестны.

«Что касается мотивов - мы не доверяем рассказам Захаренко об угрозах в его адрес. На сегодняшний день никто в мире не знает, что в голове у преступников, и почему обычный человек внезапно становится маньяком. Очевидно, что Захаренко совершал преступление под влиянием алкоголя, ему грозит пожизненное заключение. Однако будет проведена судебно-медицинская экспертиза на его вменяемость. Но если он и будет признан невменяемым, то все равно попадет за решетку, но в специализированную психиатрическую больницу», - отметил Геращенко.

Напоминаем, 22 мая на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Захаренко возник конфликт со знакомыми, с которыми он накануне пил алкогольные напитки на том же месте.

Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья убил 7 человек. Среди убитых - бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Одному из гостей удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем правоохранителям.

Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей.

Захаренко во время заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что причиной убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты. По уголовному производству против него назначено до 200 экспертиз.

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Убийство, МВД, Житомирщина, Антон Геращенко, Анатолий Захаренко.
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