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Медицинская реформа в Украине: Шмыгаль обещает не закрывать больницы

Медицинская реформа в Украине: Шмыгаль обещает не закрывать больницы
00:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Сейчас в Украине работает свыше 630 тысяч человек в медицинской сфере.

Власть в рамках проведения медицинской реформы не намерена закрывать медицинские учреждения по Украине.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в вечернем эфире телеканала «Украина» в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы смотрим на каждое медицинское учреждение. Мы сегодня не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения. Мы об этом говорим с нашими международными партнерами, которые или участвовали, или стояли у истоков медицинской реформы», - сказал Шмыгаль.

Согласно данным главы правительства, сейчас в государстве работает свыше 630 тысяч человек в медицинской сфере. Среди них - около 187 тысяч врачей, около 350 тысяч младшего и среднего медицинского персонала, а также административные работники. «Мы очень внимательно следим за динамикой движения медицинского персонала по стране», - заверил он.

Премьер подчеркнул, что вряд ли есть люди, которые считают, что в сфере здравоохранения не нужно ничего менять. «Вопрос в том, какой должна быть эта реформа. Это второй этап, а возможно третий этап. Это вопросы к качеству реформы, к качеству расчетов тарифов, к исправлению ошибок, которые были допущены в планировании реформы. Мы сейчас этим занимаемся, потому что коронакризис как раз выявил недостатки и показал необходимость очень внимательно и очень осторожно подходить к реформированию медицинской отрасли », - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что есть страны, которые ошибаются, когда выбирают тот или иной путь реформирования, но не надо бояться признавать ошибки при реализации реформы. "И мы говорим сегодня, что да, при реализации медицинской реформы в Украине были ошибки, их нужно исправлять, но реформировать медицину надо», - подчеркнул глава правительства.

Напоминаем, 22 апреля Глава государства Владимир Зеленский в фильме "Год Президента Зеленского" заявил, что намерен изменить подход к медреформе, поскольку считает ее неудовлетворительной.

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Больница, Премьер, Медреформа, Денис Шмыгаль.
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