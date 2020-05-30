Шмыгаль обещает, что все причастные к преступлениям полицейские будут наказаны

Новости Украины:Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в полиции работают более 200 тысяч человек и в это число попали и негодяи.

Сотрудники Национальной полиции, которых признают виновными в совершении тех или иных преступлений, понесут наказание.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в вечернем эфире телеканала «Украина» в пятницу.

«Все причастные к этим преступлениям и, кто согласно расследованию, будет признан виновным, понесут наказание», - сказал Шмыгаль, отвечая на вопросы участников программы о расследовании в отношении двух полицейских, ранее задержанных по подозрению в изнасиловании женщины в Кагарлыке на Киевщине.

Глава правительства отметил, что сейчас в полиции работают более 200 тысяч человек и в это число попали и негодяи. «Конечно, их надо оттуда изымать и надо делать соответствующий кадровый отбор. И самое главное, должна быть неотвратимость и жесткость наказания для тех негодяев, которые творят эти изнасилования, убийства и другие преступления. Но я здесь согласен, надо разделять преступление и убийство при исполнении служебных обязанностей. То, что произошло с насилием, со служебными преступлениями - это то, что должно наказываться, а не игнорироваться», - подчеркнул Премьер.

Напоминаем, Государственное бюро расследований 25 мая начало досудебное расследование в отношении двух полицейских, ранее задержанных по подозрению в изнасиловании женщины. Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пыток (ст. 127 УК) и превышения служебных полномочий, то есть умышленного совершения сотрудником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК).

После инцидента управлять расформированным Кагарлицким отделением полиции поручили областному управлению полиции. Это - сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с советником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции. Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.