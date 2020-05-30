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Премьер: Новое соглашение с МВФ предусматривает три транша кредита

Премьер: Новое соглашение с МВФ предусматривает три транша кредита
00:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Это кредит по программе stand by с довольно упрощенными условиями.

Новое соглашение с МВФ по программе stand by, решение по которому ожидается 5 июня, рассчитано на 3 транша.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Кабмин.

По его словам, с МВФ достигнута договоренность по программе сотрудничества на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в общем размере 5 млрд долларов США сроком на 5 лет.

"Это кредит по программе stand by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит 1,9 млрд долларов, на осень мы ожидаем - 1,6 млрд долларов, в следующем году - 1,5 млрд долларов", - отметил Денис Шмыгаль.

29 мая Украина завершила переговоры с МВФ. "Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с руководителем МВФ и 5 июня мы ожидаем подписание договора", - отметил глава правительства.

Также Премьер-министр сообщил, что в программе сотрудничества с МВФ прописаны необходимые структурные маяки, которые совпадают с теми направлениями реформ, которые уже внедряются в Украине.

Напомним, Украина ожидает одобрения программы МВФ на 5 млрд долл. 5 июня.

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МВФ, Премьер, Транш, Денис Шмыгаль.
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