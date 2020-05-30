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Суббота, 30.05.2020
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Шмыгаль сообщил, готова ли Украина к новому этапу ослабления карантина

Шмыгаль сообщил, готова ли Украина к новому этапу ослабления карантина
02:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По состоянию на утро 29 мая в Украине зарегистрировано 22 тыс. 811 случаев заболевания COVID-19.

Нынешняя ситуация с количеством больных COVID-19 позволяет Украине с 1 июня перейти к следующему этапу смягчения карантина.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в программе «Свобода слова Савика Шустера».

«Сегодня 29 число, и мы понимание, что мы движемся по умеренному сценарию. Мы не превышаем (новых) 500 больных (в день), при этом количество тестирований мы значительно увеличили, по сравнению даже с двумя-тремя неделями назад. Это позволяет нам сейчас двигаться к следующему этапу смягчения карантинных мер с 1 июня, как мы и говорили, и далее по тому графику, который правительством был разработан», - сказал он. 

Напоминаем, по состоянию на утро 29 мая в Украине зарегистрировано 22 тыс. 811 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 429 новых. С начала пандемии умерли 679 человек. В то же время количество выздоровевших достигло 8 тыс. 934 человек. За минувшие сутки умерли от коронавируса 10 человек, выздоровели - 495. С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина.

В то же время правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация. Согласно постановлению Кабмина, в регионах, где будет позволять эпидситуация, с 1 июня будет разрешена работа учреждений физкультуры и спорта, спортзалов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек), посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях; перевозки пассажиров железнодорожным транспортом и тому подобное.

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Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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