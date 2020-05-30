Шмыгаль: Медицинская система Украины готова ко второй волне COVID-19

Новости Украины:Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство планирует придерживаться системы локальных карантинов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что медицинская система Украины, в случае возникновения второй волны эпидемии COVID-19, сможет справиться с большим количеством больных.

Об этом премьер-министр сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Медицинская система готова к довольно значительным объемам заболевших, хотя очень не хочется такого сценария... Медицинская система готова. Мы надеемся и не хотим второй или третьей волны, поэтому будем готовить медицинскую систему, будем принимать меры адаптивного карантина, будем беречь жизнь и здоровье людей», - сказал он.

По словам главы правительства, власть постоянно улучшает состояние системы здравоохранения. Он напомнил, что на этой неделе Кабмин более чем на 100 увеличил количество медучреждений первой очереди, которые в случае необходимости смогут принять больных.

Также Шмыгаль заявил, что правительство планирует придерживаться системы локальных карантинов.

«Введение локальных карантинов в тех местах, где возникают вспышки, чтобы локализовать и не дать распространиться на всю страну. Будут блокироваться отдельные регионы, села, возможно, города, возможно, районы, целые области, несколько областей. Будем смотреть на параметры, на вспышки, количество зараженных», - сказал он.

Напоминаем, по состоянию на утро 29 мая в Украине зарегистрировано 22 тыс. 811 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 429 новых. С начала пандемии умерли 679 человек. В то же время количество выздоровевших достигло 8 тыс. 934 человек. За минувшие сутки умерли от коронавируса 10 человек, выздоровели - 495.

Сегодня, 29 мая, Шмыгаль заявил, что нынешняя ситуация с количеством больных COVID-19 позволяет Украине с 1 июня перейти к следующему этапу смягчения карантина.